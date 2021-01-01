الصحة الإسرائيلية: فيروس "كورونا" يصيب ويؤثر على المخ

القدس المحتلة/سما/

قالت شارون الروعي برايس رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، إن فقدان حاسة التذوق والشم عند المصابين بفيروس كورونا دليل على دخول الفيروس إلى المخ وإصابته والتأثير عليه.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن ذلك جاء خلال مناقشات أجراها المجلس المصغر “كابنيت الكورونا” الذي عقد الليلة الماضية لبحث أسباب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، ومخاوف من موجة جديدة في ظل انتشار الوباء مجددًا في أوروبا.



ووفقًا للصحيفة، فإن خبراء الصحة الإسرائيلية أكدوا خلال الاجتماع إن إسرائيل ليست محصنة ضد موجة أخرى، وعواقبها لن تكون بسيطة.

وبحسب أولئك الخبراء، فإن فعالية اللقاحات خاصة الأولى والثانية بدأت تتراجع، ولذلك لا بد من الدعوة مجددًا لأخذ الجرعة الثالثة والتي قد تفقد هي الأخرى في الأشهر المقبلة فعالياتها.

ولم يخرج الاجتماع المطول بأي قرارات حاسمة، واكتفى بإبقاء التعليمات السابقة ضمن مخطط “الإشارة الخضراء” والتي تتعلق بالتجمهر في الأماكن المغلقة، وسط دعوات بضرورة مطالبة الجمهور الإسرائيلي بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالوقاية.