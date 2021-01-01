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حفل تدشين كتاب "لا طريق إلى غزة" في البرازيل.. بهذا الموعد (فيديو)

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 06:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حفل تدشين كتاب "لا طريق إلى غزة" في البرازيل.. بهذا الموعد (فيديو)



وكالات

تستعد دار النشر البرازيلية "إيديتورا ميمو" (Editora MEMO) لحفل تدشين كتاب "لا طريق إلى غرة"، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويروي الكتاب، الذي نشر باللغة الإنجليزية في وقت سابق، قصة ثلاثة برازيليين، وهم "رودريجو دي كامبوس" و"ريناثو كوستا" و"لوكاس بوناتو دياز"، سافروا إلى غزة؛ بهدف تسجيل فيلم وثائقي عن الحياة في قطاع غزة، لكن أقفلت الطرق في وجوههم، وظلوا عالقين على الجانب المصري من حدود القطاع، رغم امتلاكهم التأشيرات والتصاريح اللازمة للدخول وتسجيل الفيلم.

ويجري حفل التدشين بالتعاون مع "المنتدى الفلسطيني اللاتيني"، ومنظمة المقاطعة العالمية للاحتلال الإسرائيلي "BDS"، و"جبهة الدفاع عن الشعب الفلسطيني"، ومؤسسة "أصدقاء فلسطين"، و"مركز الجانية الثقافي". 


كما ويظهر الكتاب الدور الكبير والخفي الذي يلعبه النظام في مصر، في الإبقاء والضلوع في حصار قطاع غزة الخانق منذ 16 عاما، رغم محاولته إظهار أنه يلعب دور الوسيط بين جميع الأطراف، بالإضافة إلى تناوله الموقف الرسمي البرازيلي في الوقت الحالي، المساند للاحتلال، ورفضه المساهمة في إكمال المشروع لفضح جرائم الاحتلال.


وسيكون الافتتاح عاماً للجميع في مركز الجانية الثقافي، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وسيتحدث فيه كل من "ريناثو كوسثا"، أحد مؤلفي الكتاب، بالإضافة إلى أستاذة علم النفس "فرانسيروسي باربوزا"، وأستاذة دراسات الشرق الأوسط في جامعة ساوباوبو "آرليني كليميشا"، وأستاذ العلاقات الدولية "ريجينالدو ناصر"، بالإضافة إلى الصحفية "ثريا مصلح"، وأستاذ القانون الدولي "سالم ناصر"، وختاماً بالصحفية "سيليني فيكتور".


وسيجري بثه مباشرة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام) الخاصة بمؤسسة "ميدل إيست مونيتور باللغة البرتغالية".

#لا طريق الى غزة #البرازيل #قطاع غزة #مصر

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