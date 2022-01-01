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العمادي يصل قطاع غزة

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 05:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يصل قطاع غزة



غزة/سما/

 وصل السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة مساء الثلاثاء، الى القطاع عبر معبر بيت حانون – ايرز .

ومن المقرر ان يطلع السفير محمد العمادي خلال زيارته الى غزة على المشاريع القطرية المنفذة في القطاع ، وتفاصيل المشاريع المتعلقة بإعادة اعمار غزة.

وكانت أعلنت حركة "حماس" إن قطر ستبدأ بإرسال ما قيمته 10 ملايين دولار من الوقود المصري شهريا إلى قطاع غزة بموجب خطة لتمويل رواتب الموظفين الحكوميين هناك.

وأعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف أن "الاتفاق القطري المصري أصبح جاهزا، والسلطات ذات العلاقة في قطاع غزة في انتظار بدء ضخ الوقود".


وأوضح أن "قطر ستدفع قيمة المنحة الشهرية لموظفي غزة، والتي تتراوح ما بين 7 و10 ملايين دولار على شكل وقود سيتم إدخاله من المعبر (رفح)، ومن ثم بيعه في الأسواق، على أن يتم توريد الأموال لخزينة وزارة المالية والتي سوف تدفعها لاحقا لصالح الموظفين".

وكانت قطر أعلنت في 17 من الشهر الجاري أنها وقعت اتفاقا مع مصر لتزويد غزة بالوقود ومواد البناء. إلا أن السلطات القطرية لم 

#السفير القطري محمد العمادي #قطاع غزة

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