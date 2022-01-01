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مقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 جراء عدوان إسرائيلي على مدينة حمص السورية

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 05:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 جراء عدوان إسرائيلي على مدينة حمص السورية



دمشق/سما/

 قتل مدنيان وأصيب آخر و6 جنود في غارة جوية إسرائيلية على المنطقة الوسطى في سوريا ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء  الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه “في حوالي الساعة 0126 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى”.

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي  تصدت لـ”صواريخ العدوان وأسقطت معظمها” ، مشيرا أيضا إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت (سانا) قد أفادت في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية “تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص”.

وأشارت الوكالة إلى إن إسرائيل نفذت في السابع عشر من الشهر الجاري “عدوانا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بناء فارغا جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم يتم وقوع أي خسائر”.

#سوريا #عدوان اسرائيلي

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