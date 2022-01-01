أستراليا تصنف حزب الله اللبناني" منظمة إرهابية" استجابة لطلب إسرائيلي

وكالات/سما/

صنفت أستراليا حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية استجابة لطلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء اجتماع مع رئيس الوزراء الإسترالي سكوت موريسون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو.

وقد حظرت أستراليا، مثل الاتحاد الأوروبي، جزءاً من حزب الله هو جهاز الأمن الداخلي ولكنها لم تحظر في السابق الحزب بشكل كامل.

وقد نوقش الأمر في البرلمان الأسترالي في وقت سابق من هذا العام وتم طرحه عدة مرات في كانبيرا.

ودعا بينيت موريسون وزوجته لزيارة إسرائيل، وقال إن استراليا صديق كبير وداعم كبير لإسرائيل.