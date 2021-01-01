فلسطين تشارك في اجتماعين تحضيرا لمنتدى التعاون العربي الروسي والحوار العربي الأوروبي

القاهرة /سما/

شارك السفير المناوب بمندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، إلى جانب المندوبين الدائمين للدول العربية، اليوم الثلاثاء، في الاجتماعين التنسيقيين للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، وللحوار العربي الأوروبي.

وعقد الاجتماع الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الجامعة العربية وسفيرها المعتمد لدى مصر أحمد التازي، وتناول الإعداد والتحضير للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي المقرر عقدها في مدينة مراكش المغربية يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين، على أن يسبقها اجتماع كبار المسؤولين يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فضلاً عن مراجعة الوثائق التي ستعرض على الدورة الوزارية للمنتدى بمراكش، خاصة مشروعي البيان الختامي وجدول الأعمال الذي تتصدره مستجدات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وخطة العمل المشتركة التي تهدف إلى تنفيذ مبادئ وأهداف المنتدى.

وقدم السفير العكلوك مداخلة خلال الاجتماع، أكد فيها ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين، وأطراف اللجنة الرباعية الدولية، روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ هذه القرارات ووقف سياساتها العنصرية وغير القانونية في أرض دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشريف، ومنها سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني، وسياسة التهجير القسري وهدم المنازل والاستيلاء على الممتلكات والمساس بالمقدسات في مدينة القدس المحتلة، والاعتقال الإداري والتعسفي لأبناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

وطالب السفير العكلوك المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات يومية خاصة في القدس والمسجد الأقصى، وضرورة بناء السلام على الأسس والمرجعيات الدولية المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002.

وثمن موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية والمتمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا في هذا السياق إلى زيارة الرئيس محمود عباس المهمة إلى روسيا اليوم ولقائه مع الرئيس بوتين.

كما عقد المندوبون الدائمون اجتماعًا تنسيقيًا آخر، بمشاركة السفير العكلوك وبرئاسة مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد البكر، بوصف الكويت الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية، لاستكمال التحضيرات الخاصة باجتماعات الحوار العربي الأوروبي المقررة يومي 1 و2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بالقاهرة على مستوى السفراء بين الجانبين العربي والأوروبي.