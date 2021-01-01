مشعل يهنئ عائلتي الأسيرين الفسفوس والهريمي بانتصارهما على السجان

غزة /سما/

هاتف رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل عائلتي الأسيرين كايد الفسفوس وعياد الهريمي اللذين أنهيا إضرابهما عن الطعام بعد أكثر من 131 يومًا من الإضراب.

وقال مشعل خلال اتصالين هاتفين منفصلين مع عائلتي الأسيرين الفسفوس والهريمي: إنّ "هذا الانتصار المبارك العظيم من هؤلاء الأبطال الميامين؛ هو انتصار للحركة الأسيرة في السجون وهو انتصار نوعي وبطولي لفلسطين ويُسجل بماء من الذهب لشعبنا الصامد على أرضنا المباركة".

وبارك مشعل لعوائل الأسرى الانتصار العظيم بعد مضي أكثر من 131 يومًا على إضرابهما عن الطعام رغم تدهور حالتهما الصحية خلال هذه الأيام الطويلة وتعرض حياتهما للموت البطيء.

وأكّد أن قيادة حركة حماس كانت تتابع إضراب الأسرى الستة عن الطعام بشكل مستمر.

وشدد مشعل على أن قضية الأسرى على سلم أولويات الحركة في كل اجتماعاتها وأعمالها، وأن حماس قطعت على نفسها عهد ألا تترك أسراها في سجون الاحتلال مهما كلف ذلك من ثمن.

بدورها، شكرت عائلتا الأسيرين الفسفوس والهريمي مشعل على اتصاله بهما ومباركته لهما بهذا الانتصار الذي سجله أبنائهم بعد أيام عصيبة عاشوها معهم وهما مضربان عن الطعام.

وعلّق الأسير الفسفوس في وقت سابق اليوم الإثنين إضرابه عن الطعام والذي بدأه قبل 131 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري بعد انتزاعه قرار تحريره في الـ 14 من الشهر المقبل.

أما الأسير الهريمي علقّ إضرابه المفتوح عن الطعام بعد أن استمر 62 يوماً رفضًا لاعتقاله الإداري.