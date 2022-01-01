غانتس: مستعدون لأي سيناريو.. وأيزنكوت يكشف عن مشكلة يواجهها الجيش في غزة

القدس المحتلة /سما/

أفادت مصادر إعلامية اسرائيلية، عصر اليوم، أن وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي أجريا، تقييما للوضع في الساحة الفلسطينية.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال غانتس، إننا نعمل من أجل الحفاظ على الهدوء في جميع الساحات، وفي نفس الوقت فإن جنود وقادة الجيش مستعدون لأي سيناريو.

في سياق متصل، قال رئيس أركان الجيش الاسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، إنه "عندما نعود للعمل ضد قطاع غزة، نواجه نفس المشكلة في كل مرة".

ونوه أيزنكوت الى أن المستوى السياسي لا يحدد الأهداف القتالية وفي كل مرة يتعين علينا التحقق مما هو مطلوب من الجيش.

وأضاف: عندما تنظر إلى بيانات التجنيد، فإنك ترى انخفاضًا وهذا سبب آخر للقلق.