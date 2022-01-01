ثابت يفتتح مدرسة مسقط الثانوية للبنين في رفح

غزة /سما/

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت مدرسة مسقط الثانوية للبنين بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وشارك في الافتتاح ممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية م. وائل أبو سويرح، ومدير تعليم رفح أ. أشرف عابدين، ورئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، وحضور كوكبة من الطواقم التعليمية وشخصيات رسمية وشعبية.

ورحّب ثابت بالحضور، ناقلاً تحيات رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس لأهلنا وشعبنا بمحافظة رفح والحضور الكريم، ومباركته لهم بافتتاح هذا الصرح التربوي الكبير.

كما قدّم ثابت الشكر والتقدير لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعباً، وللهيئة العُمانية للأعمال الخيرية على دعمهم لإنشاء هذه المدرسة ومجموعة المدارس التي بُنيت بدعم عُماني كريم في القطاع.

ولفت ثابت إلى أن الوزارة مستمرة في مشاريع المدارس حيث هناك 37 مدرسة في مراحل مختلفة من البناء في مناطق مختلفة في قطاع غزة، ويأتي إنشاؤها ضمن خطة توفير البيئة التعليمية المناسبة لطلبتنا وأبناء شعبنا.

وبين ثابت أن الوزارة وهي تهتم بإنشاء المدارس تهتم أيضاً في تجويد العملية التعليمية من خلال عدة برامج منها: معالجة الفاقد التعليمي الذي سببته جائحة كورونا للطلبة، ومعالجة ضعف التحصيل، وتطبيق برامج خاصة لرعاية المتفوقين والمبدعين.

كما اهتمت الوزارة بشكل كبير بمسألة القيم؛ وكان هذا العام “عام القيم” حيث نطبق حالياً برنامج غرس وتعزيز القيم في المدارس، والذي نُركِّزُ بموجبه كل أسبوع على قيمة معينة في المجال الديني أو الاجتماعي أو الوطني أو السلوكي والأخلاقي.

من جانبه أوضح عابدين خلال كلمته أن إنشاء هذه المدرسة إنجاز مهم ضمن خطة الوزارة إيجاد البيئة التعليمية المناسبة وخدمة طلبتنا في رفح، مؤكداً أنهم سيبذلون الجهد للمحافظة على هذه المدرسة وجعلها منارة للعلم والتفوق.

وفي نهاية الاحتفال البهيج جرى تكريم ممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية م. وائل أبو سويرح، ومن ثم بدأت مراسم افتتاح المدرسة وتفقد بعض مرافقها.