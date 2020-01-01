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غدًا... جلسة محكمة للأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 99 يومًا

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدًا... جلسة محكمة للأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 99 يومًا



رام الله /سما/

من المقرر أن تعقد يوم غد الأربعاء جلسة للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 99 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك في محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر".

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن جلسة المحكمة ستُعقد غدًا للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ ومدته أربعة أشهر، علمًا أنّ المحكمة كانت قد أصدرت قرارًا يقضي بتخفيض أمر اعتقاله الإداريّ من (6) إلى 4 أشهر (غير جوهري)، أي قابل للتمديد.

وأكّد أن الأسير أبو هواش يواجه وضعًا صحيًا خطيرًان ويقبع في سجن "عيادة الرملة" بظروف اعتقالية صعبة، ويتم نقله للمستشفى بشكلٍ متكرر.

يُشار إلى أنّ الأسير أبو هواش (39 عامًا) من دورا في الخليل معتقل منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أصدرت سلطات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري منذ تاريخ اعتقاله، الأمر الأول مدته 6 شهور، والثاني (6) شهور، والثالث (6) شهور جرى تخفيضها لأربعة شهور.

#الأسير هشام أبو هواش #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

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