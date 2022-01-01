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القدس تحولت إلى ثكنة عسكرية.. الشيخ صبري يطلق نداءً لشد الرحال للأقصى والدفاع عنه

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس تحولت إلى ثكنة عسكرية.. الشيخ صبري يطلق نداءً لشد الرحال للأقصى والدفاع عنه



القدس المحتلة /سما/

أطلق خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، نداءً لشد الرحال إلى الأقصى، لإعماره والدفاع عنه وصد أي إجراء متوقع من المستوطنين بحق المسجد.

وقال الشيخ صبري في بيان له الثلاثاء، إن الاحتلال حول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية منذ يوم الأحد الماضي، وصعد من التضييق على الأهالي بشكل استفزازي.

وأوضح أن الاحتلال شدد الحصار على المسجد الأقصى وشدد من عمليات التفتيش للمصلين، في الوقت الذي فتح المجال لليهود ليصولوا ويجولوا في الأقصى المبارك.

ولفت خطيب الأقصى إلى أن الاقتحامات تزداد وتيرتها للتأكيد على طمع الاحتلال في الأقصى، ومحاولة الهيمنة وفرض السيادة عليه بشكل تدريجي.

وقال: إن "ما يجري يعني أن الاحتلال ماض في سياسته على المستوى الرسمي والسياسي وليس على مستوى الجماعات الاستيطانية فقط".

وجدد الشيخ عكرمة رفض هذه الإجراءات الاحتلالية محملاً حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن أي إجراء يمس الأقصى المبارك.

#خطيب المسجد الأقصى #الشيخ عكرمة صبري #الانتهاكات الإسرائيلية

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