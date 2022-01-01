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مباحثات أردنيّة - إماراتيّة تتناول مستجدّات المنطقة وقضايا عربيّة

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات أردنيّة - إماراتيّة تتناول مستجدّات المنطقة وقضايا عربيّة



عمان /سما/

بحث الأردن والإمارات، اليوم الثلاثاء، مستجدات المنطقة والقضايا العربية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والملك عبد الله الثاني، خلال زيارة رسمية غير محددة المدة يُجريها الأخير للإمارات، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وبحسب البيان، بحث بن زايد والملك عبد الله العلاقات الثنائية، وأكدا حرصهما على توسيع التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها، وما فيه مصلحة البلدين، والقضايا العربية.

ولفت الملك عبد الله إلى أهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وفي ما يتصل بالتطورات في الملف السوري، جدد التأكيد على دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سورية، واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

من جهته، أكد بن زايد، حرص الإمارات على تنمية التعاون مع الأردن، بخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبيئة، بما يخدم التنمية المستدامة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الملك إلى الإمارات، قادما من البحرين، بعد زيارة التقى خلالها الملك حمد بن عيسى.

#الاردن #الامارات #محمد بن زايد #الملك عبدالله الثاني

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