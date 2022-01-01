"زراعة غزة" تكشف معايير استيراد زيت الزيتون من الخارج

غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني إن الشح في إنتاج زيت الزيتون لهذا العام دفع الوزارة للسماح باستيراده من الخارج.



وأَضاف البسيوني في تصريحات متلفزة، أن استيراد زيت الزيتون كانت تلبية لتغطية حاجة السوق من زيت الزيتون.



وأوضح "نتوقع استيراد 1200 طن من زيت الزيتون وإدخاله إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة".



ولفت إلى أن ما جرى إدخاله فعليا 20 طن وهذا تسويق محلي ضمن التبادل التجاري بين قطاع غزة والضفة.



وأكد البسيوني أن وزارة الزرعة وضعت معايير ومواصفات لعملية استيراد زيت الزيتون وأول هذه المعايير هي أن تكون الشركة مسجلة لدى الوزارة.



وأشار إلى أن من ضمن الاشتراطات أن يكون هناك تقديم مسبق لعملية الاستيراد موضحا في هذا الطلب الدول التي يمكن الاستيراد منها والكميات المراد إدخالها والمواصفات لا بد أن تكون ضمن جودة عالمية.

وأضاف "يتطلب من وزارة الزراعة الرقابة على عملية الاستيراد حرصا منها على وصول زيت الزيتون بجودة عالمية تلبي رغبات المواطن".