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إجراءات جديدة للتخفيف من معاناة أصحاب لوحات السيارات المسروقة

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجراءات جديدة للتخفيف من معاناة أصحاب لوحات السيارات المسروقة



رام الله /سما/

أصدر مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، قرارا بتسهيل الإجراءات حول اللواحات المسرقة للمركبات، دون إحضار حلف يمين والاجراءات القديمة المتبعة.

وقال مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، في تصريح صحفي، إن القرار جاء بعد دراسة حول الاجراءات المتبعة حول اللوحات المسروقة وان القرار يندرج في اطار تخفيف الاعباء والجهد والوقت على المواطنين.

واضاف عكوبة، أن على المواطنين الذين فقدوا لوحات تمييز التوجه فورا الى مديريات النقل والمواصلات وتقديم تعهد في مديرية النقل والمواصلات حول فقدن اللوحات واصدار لوحات جديدة.

واشار عكوبة ان مديريات النقل والمواصلات في محافظات الضفة ستقوم بارسال كشوفات حول اللوحات المسروقة من المواطنين الى الشرطة في اطار التعاون المشترك من سلطة الترخيص والشرطة الفلسطينية.

واكد عكوبة ان سلطة الترخيص ومن خلال استراتيجة الادارة العامة لسلطة الترخيص تقوم بدراسة احتياجات المواطنين والاجراءات المتبعة وتقديم كل ما يلزم لتسهيل على المواطنين بالوقت والجهد.

وطالب عكوبة جميع المواطنين الذين فقدوا لوحات تميزهم بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من سلطة الترخيص باثبات الوثائق الرسمية او باحضار وكالة عدلية خلال اصدار لوحات جديدة.

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#لوحات السيارات المسروقة #سلطة الترخيص #وزارة النقل والمواصلات

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