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موضوع الاجازة الاستثنائية غير مطروح ولم أفكر في استخدامه مطلقا

مفوض الاونروا : سنرفع التجميد عن الزيادة السنوية للموظفين نهاية مارس 2022

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الاونروا : سنرفع التجميد عن الزيادة السنوية للموظفين نهاية مارس 2022



غزة / سما /

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث واشغيل الللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" عدنان ابو حسنه ان المفوض العام فيليب لازاريني اكد اليوم خلال اجتماعات عقدها في غزة على انه سيتم رفع التجميد عن العلاوة السنوية للموظفين نهاية مارس 2022.

واضاف ابو حسنه في تصريحات اذاعية ان المفوض اجتمع اليوم مع الدكتور احمد ابو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة لتحريرومسؤول ملف اللاجئين لديها واجتمع ايضا مع اللجنة المشتركة اللاجئين.

واوضح ان لازاريني ابلغ المجتمعين بانه سيتم رفع التجميد عن الزيادة السنوية لموظفي الاونروا التي فرضت في مارس هذا العام موضحا " اان المفوض ابلغ المجتمعين بان موضوع الاجازة الاستثنائية لم تطرح من قبل وانه لم يفكر باستخدامها مطلقا.

وناقش مفوض الاونروا مع المجتمعين اوضاع اللاجئين في مناطق العمليات وابدوا شكرهم لمفوض الاونروا على الجهود الكبيرة التي يبذلها للدفاع عن اللاجئين والبحث عن تمويل مستدام للاونروا ولوقوفه في ظل الهجمات التي تسهدف المنظمة الدولية وتفويضها معتبرين ان خطاب المفوض في مؤتمر بروكسل كان تاريخيا وعبر عن هموم اللاجئين وامالهم وطموحاتهم.

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