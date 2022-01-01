  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هجوم بـ5 صواريخ على قاعدة أمريكية شرقي سوريا

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم بـ5 صواريخ على قاعدة أمريكية شرقي سوريا



دمشق /سما/

ذكرت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري، أن قاعدة أمريكية في الحسكة شمالي شرقي البلاد، تعرضت الثلاثاء لقصف بـ 5 قذائف صاروخية.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية، أن 5 صواريخ استهدفت مطار "خراب جيز"، الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا لها في منطقة "تل كوجر" بريف الحسكة.

وأفادت بأنه فور استهداف القاعدة شهدت المنطقة تحليقا مكثفا لطائرات مروحية وحربية تابعة للقوات الأمريكية.

ولم تورد الوكالة تفاصيل بشأن خسائر بشرية ولا أضرار مادية، كما لم تصدر على الفور إفادة رسمية من الجانب الأمريكي.

ولفتت إلى أن هجمات صاروخية استهدفت، خلال الشهرين الماضيين، قواعد أمريكية، في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لدير الزور وخراب الجير بريف الحسكة.

#سوريا #القواعد الأمريكية #قصف صاروخي

الأكثر قراءة اليوم

صاحب فيديو "أبو أدهم أكله السمك يما" يعود لأحضان عائلته ويروي ماحدث (صور وفيديو)

قناة عبرية: لهذا السبب أخفت "اسرائيل" أمر اعتقال شبكة "حماس"

مصدر: قطر وحماس لم تضعا بعد اللمسات الأخيرة على اتفاق رواتب موظفي غزة

هل تفجر عملية القدس الأوضاع بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في غزة ؟

بعد قرار لبايدن.. الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عام والذهب يهبط

أول تحرك رسمي من إيران ضد الأردن بشأن جنس حارسة مرمى منتخب السيدات

ملكة جمال اليونان تعلن انسحابها من مسابقة جمال الكون المقامة في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

مفوض الاونروا : سنرفع التجميد عن الزيادة السنوية للموظفين نهاية مارس 2022

الزهار يتهم حركة فتح بتعطيل المصالحة الفلسطينية: الاحتلال غير مستعد لصفقة تبادل أسرى

الصحة: تسجيل حالتي وفاة و258 اصابة بفيروس كورونا في غزة والضفة

20211123032003

يدلين يهاجم نتنياهو.. ورئيس الموساد الأسبق: على إسرائيل التفكير مرتين قبل مهاجمة إيران

رواتب

مصادر: مصر تبدأ ضخ الوقود "تدريجيا" لدفع رواتب موظفي غزة

الاتصالات الفلسطينية