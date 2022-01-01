هجوم بـ5 صواريخ على قاعدة أمريكية شرقي سوريا

دمشق /سما/

ذكرت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري، أن قاعدة أمريكية في الحسكة شمالي شرقي البلاد، تعرضت الثلاثاء لقصف بـ 5 قذائف صاروخية.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية، أن 5 صواريخ استهدفت مطار "خراب جيز"، الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا لها في منطقة "تل كوجر" بريف الحسكة.

وأفادت بأنه فور استهداف القاعدة شهدت المنطقة تحليقا مكثفا لطائرات مروحية وحربية تابعة للقوات الأمريكية.

ولم تورد الوكالة تفاصيل بشأن خسائر بشرية ولا أضرار مادية، كما لم تصدر على الفور إفادة رسمية من الجانب الأمريكي.

ولفتت إلى أن هجمات صاروخية استهدفت، خلال الشهرين الماضيين، قواعد أمريكية، في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لدير الزور وخراب الجير بريف الحسكة.