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وصول شاحنات محملة بمستلزمات للمستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول شاحنات محملة بمستلزمات للمستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة



غزة /سما/

أعلن مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة بغزة، بسام الحمادين، مساء اليوم الثلاثاء، وصول شاحنات محملة بمستلزمات وتجهيزات للمستشفى الميداني الإماراتي عبر معبر رفح البري.

وقال الحمادين في تصريحات صحافية، إن الشاحنات التي وصلت عبر معبر رفح، مُحمّلة بمواد بناء وكوابل أجهزة كهربائية، لتكملة تجهيز المستشفى الميداني الإماراتي.

وأشار إلى أن الأجهزة والمعدات الطبية سوف تصل إلى المستشفى الميداني الإماراتي في آخر شحنة خلال الفترة المقبلة.

ولفت الحمادين إلى أن المستشفى الميداني الإماراتي بحاجة إلى نحو شهرين لإنجازه بشكل كامل.

يذكر أن المستشفى الميداني الإماراتي سيكون مخصصا لعلاج مرضى كورونا، ويتسع لـ 216 سريرًا منها 56 سريرا مخصصا لاستيعاب الحالات الحرجة والخطيرة.

#غزة #وزارة الصحة #المستشفى الميداني الإماراتي #معبر رفح #الامارات

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