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الصحة: تسجيل حالتي وفاة و258 اصابة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل حالتي وفاة و258 اصابة بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله /سما/

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 36، الخليل 45، جنين 15، رام الله والبيرة 25، أريحا والأغوار 5، طوباس 2، نابلس 10، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 118".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 15، الخليل 33، جنين 15، رام الله والبيرة 12، أريحا والأغوار 2، طوباس 0، نابلس 8، ضواحي القدس 2، طولكرم 4، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 135".

وسجلت حالتا وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #المحافظات الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية

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