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الجامعة العربية ترحب بتوقيع الإعلان المشترك بشأن دعم الإتحاد الأوروبي " للأونروا

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية ترحب بتوقيع الإعلان المشترك بشأن دعم الإتحاد الأوروبي " للأونروا



القاهرة /سما/

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوقيع الإعلان المشترك حول دعم الإتحاد الأوروبي للأونروا للفترة 2021 -2024 في 17/11/2021، والذي يلتزم من خلاله الإتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الأونروا سياسيا وتوفير الموارد المالية متعددة السنوات لتمكين الوكالة من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقا لما نص عليه تفويضها الأممي طبقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949.

وأشادت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، بهذه الخطوة الهامة المتمثلة بالإعلان المشترك، كما دعت الدول المانحة إلى سرعة تقديم الدعم المالي للأونروا لتمكينها من القيام بمهامها دون أي اشتراطات أو قيود على عمل الوكالة.

وأكدت الأمانة العامة، استمرارها في متابعة احتياجات الأونروا وتقديم الدعم اللازم لها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لحين التوصل لحل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 لعام 1948 وما نصت عليه مبادرة السلام العربية، مؤكدة أن الأونروا قوية قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني هي صمام أمن واستقرار للمنطقة والعالم.

#الجامعة العربية #الاتحاد الاوروبي #الاونروا

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