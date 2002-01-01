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إعلام إسرائيلي: وفد مغربي يجري زيارة إلى إسرائيل

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: وفد مغربي يجري زيارة إلى إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

 يجري وفد من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني في المغرب، حاليا زيارة إلى إسرائيل بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وفق مصادر عبرية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، إن الوفد المغربي وصل إسرائيل الأحد في زيارة تستغرق 6 أيام، دون أن تذكر أسماء أعضاء الوفد، لكنها أوضحت أنه مكون من إعلاميين وممثلين للمجتمع المدني.

بينما أعلن السفير الإسرائيلي بالمغرب ديفيد غوفرين، منتصف الشهر الجاري، أنه استقبل الوفد المغربي الذي يضم 8 أشخاص، قبل توجهه إلى إسرائيل.

وكتب غوفرين عبر تويتر: “بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، يقوم وفد من الصحافيين وممثلي المجتمع المدني المغربي بزيارة إلى إسرائيل خلال الأيام القادمة”.

وأضاف: “تأتي هذه الزيارة لتعزيز وترسيخ التعاون الثقافي والإعلامي والاجتماعي بين البلدين”.

وعادة ما تشمل الزيارات التي تنظمها وزارة الخارجية الإسرائيلية لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وزيارات إلى مدن ومواقع تاريخية.

يأتي ذلك بينما لم يصدر أي إعلان في المغرب، سواء رسميا أو إعلاميا، بشأن تلك الزيارة، حتى الساعة 08:00 (ت.غ)، وفق مراسل الأناضول.

وكانت إسرائيل والمغرب أعلنتا نهاية العام الماضي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقفها عام 2002.

ومنذ ذلك الحين تم افتتاح سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الرباط في أغسطس/آب الماضي.

كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

#المغرب #اسرائيل

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