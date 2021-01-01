اللواء يوسف الحلو يجتمع مع مديرة بعثة الشرطة الاوروبية في رام الله

رام الله /سما/

إجتمع اللواء يوسف الحلو مديرعام الشرطة بمكتبه اليوم مع السيدة نتاليا ابوستولوفا مديرة بعثة الشرطة الاوروبية و السيد باسي آهو كبير مستشاري البعثة و بحضور العميد طارق دوابشة مدير العلاقات الدولية .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة بأن اللواء رحب بالوفد الضيف معرباً في بداية حديثه عن شكره لمديرة البعثة على التعاون على كافة المستويات مما يعزز دور الشرطة ويمكنها من تقديم خدمة أفضل للمواطن الفلسطيني .

واضافت بان اللواء الحلو قام بشرح الخطط المستقبلية لعمل الشرطة والرؤية الاستراتيجية المبنية على العلم والمعرفة والتقييم الفعال منوهاً الى التحديات التي تعيق عمل الشرطة على ارض الواقع .

من جهتها نقلت ابوستولوفا تحيات وتهاني رؤسائها في بروكسل للواء واكدت على اهمية استمرار الدعم والتعاون مع الشرطة الفلسطينية