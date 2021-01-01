  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللواء يوسف الحلو يجتمع مع مديرة بعثة الشرطة الاوروبية في رام الله

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء يوسف الحلو يجتمع مع مديرة بعثة الشرطة الاوروبية في رام الله



رام الله /سما/

 إجتمع اللواء يوسف الحلو مديرعام الشرطة بمكتبه اليوم  مع السيدة نتاليا ابوستولوفا مديرة بعثة الشرطة الاوروبية و السيد باسي آهو كبير مستشاري البعثة و بحضور العميد طارق دوابشة مدير العلاقات الدولية .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة بأن اللواء رحب بالوفد الضيف معرباً في بداية  حديثه  عن شكره لمديرة البعثة على التعاون على كافة المستويات مما يعزز دور الشرطة ويمكنها من تقديم خدمة أفضل للمواطن الفلسطيني .

 واضافت  بان اللواء الحلو  قام بشرح الخطط المستقبلية لعمل الشرطة والرؤية الاستراتيجية المبنية على العلم والمعرفة والتقييم الفعال منوهاً الى  التحديات التي تعيق عمل الشرطة على ارض الواقع . 

من جهتها نقلت ابوستولوفا تحيات وتهاني رؤسائها في بروكسل للواء واكدت على اهمية استمرار الدعم والتعاون مع الشرطة الفلسطينية

#اللواء يوسف الحلو #الشرطة الفلسطينية #بعثة الشرطة الاوروبية

الأكثر قراءة اليوم

صاحب فيديو "أبو أدهم أكله السمك يما" يعود لأحضان عائلته ويروي ماحدث (صور وفيديو)

مصدر: قطر وحماس لم تضعا بعد اللمسات الأخيرة على اتفاق رواتب موظفي غزة

هآرتس: عملية القدس.. السنوار يتبنى ودعوات إسرائيلية لـ”بوابات إلكترونية”.. ماذا تريد حماس؟

هل تفجر عملية القدس الأوضاع بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في غزة ؟

إعلام إسرائيلي يشن حملة تحريض على قيادة حماس بالضفة.. ويكشف عن اسم عمليته

بعد قرار لبايدن.. الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عام والذهب يهبط

الأمن المصري يكشف خطة أبو الفتوح ومحمود عزت لاقتحام قصر الرئاسة المصرية

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل حالتي وفاة و258 اصابة بفيروس كورونا في غزة والضفة

20211123032003

يدلين يهاجم نتنياهو.. ورئيس الموساد الأسبق: على إسرائيل التفكير مرتين قبل مهاجمة إيران

رواتب

مصادر: مصر تبدأ ضخ الوقود "تدريجيا" لدفع رواتب موظفي غزة

==

حماس تعلن اتخاذ جملة من الإجراءات السياسية والقانونية ردا على القرار البريطاني بحظرها

45

قناة عبرية: لهذا السبب أخفت "اسرائيل" أمر اعتقال شبكة "حماس"

الاتصالات الفلسطينية