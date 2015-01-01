  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكم على أسير من جنين بالسجن 17 شهرا وغرامة 4 آلاف شيكل

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على أسير من جنين بالسجن 17 شهرا وغرامة 4 آلاف شيكل



رام الله /سما/

حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، اليوم الثلاثاء، على الأسير فيصل سهل نفاع بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرا وغرامة مالية أربعة آلاف شيكل .

وذكر ذوو الأسير نفاع، أن سلطات الاحتلال وجهت له تهما باطلة، ولم تكتف بالحكم بل اشترطت دفع غرامة مالية، مشيرا الى أن شقيق الأسير فيصل، هوالأسير عزمي يعاني من وضع صحي متردٍ ويقبع في سجن “جلبوع” منذ 6 سنوات، كونه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لفكّه العلوي ولا يستطيع مضغ الطعام، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في وجهه ويده على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

يذكر أن عزمي محكوم بالسجن لمدة 20 عاما على ابنه، ومنذ اعتقاله في 24 تشرين الثاني 2015، وهو ينتظر إجراء عملية جراحية، في ظل مماطلة إدارة سجون الاحتلال بذلك.

#سلطات الاحتلال #الحكم على اسير

الأكثر قراءة اليوم

صاحب فيديو "أبو أدهم أكله السمك يما" يعود لأحضان عائلته ويروي ماحدث (صور وفيديو)

مصدر: قطر وحماس لم تضعا بعد اللمسات الأخيرة على اتفاق رواتب موظفي غزة

هآرتس: عملية القدس.. السنوار يتبنى ودعوات إسرائيلية لـ”بوابات إلكترونية”.. ماذا تريد حماس؟

هل تفجر عملية القدس الأوضاع بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في غزة ؟

إعلام إسرائيلي يشن حملة تحريض على قيادة حماس بالضفة.. ويكشف عن اسم عمليته

بعد قرار لبايدن.. الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عام والذهب يهبط

الأمن المصري يكشف خطة أبو الفتوح ومحمود عزت لاقتحام قصر الرئاسة المصرية

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل حالتي وفاة و258 اصابة بفيروس كورونا في غزة والضفة

20211123032003

يدلين يهاجم نتنياهو.. ورئيس الموساد الأسبق: على إسرائيل التفكير مرتين قبل مهاجمة إيران

رواتب

مصادر: مصر تبدأ ضخ الوقود "تدريجيا" لدفع رواتب موظفي غزة

==

حماس تعلن اتخاذ جملة من الإجراءات السياسية والقانونية ردا على القرار البريطاني بحظرها

45

قناة عبرية: لهذا السبب أخفت "اسرائيل" أمر اعتقال شبكة "حماس"

الاتصالات الفلسطينية