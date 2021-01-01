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الاحتلال يصادر جرافة في بلدة ديربلوط غرب سلفيت

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادر جرافة في بلدة ديربلوط غرب سلفيت



سلفيت /سما/

صادر جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جرافة تعود للمواطن خالد ابو خير خلال عمله على استصلاح أرض في منطقة المرج من اراضي قرية دير بلوط غرب سلفيت.

وقال صاحب الجرافة ابو خير بأن جيش الاحتلال قام بمصادرة الجرافة أثناء العمل باستصلاح ارض تعود ملكيتها للمواطن نايف قرعوش، بحجة ان المنطقة مصنفة(ج) ولا يسمح العمل بها. وأضاف “أن جيش الاحتلال نقل الجرافة الى جهة غير معلومة.

بدوره، قال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، ان الاحتلال يعمل ضمن سياسة ممنهجة لتهجير المواطنين من أراضيهم بشكل تدريجي لتوسعة المستوطنات على حساب الاراضي الفلسطينية في قرى وبلدات المحافظة.

#الجيش الإسرائيلي #مصادرة جرافة

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