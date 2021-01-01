  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يكرّم معلمي جنين الفائزين بجائزة المعلم العالمي

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى للإبداع والتميز يكرّم معلمي جنين الفائزين بجائزة المعلم العالمي



رام الله /سما/

 كرم المجلس الأعلى للإبداع والتميز المعلمين الفائزين بجائزة المعلم العالمي (Global teacher Award 2021)، وذلك بمقر المجلس وبحضور مستشار الرئيس محمود عباس للإنجاز والتميّز رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميّز م. عدنان سمارة ونائبه د. حسين الأعرج ومدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم أ. صادق الخضور، وعدد من المديرين العامين في مديريات التربية والتعليم، ومدير الدائرة الفنية في جنين أ. هاني دراغمة والمعلمين المحتفى بهم من محافظات الضفة، وعبر تقنية زووم للمعلمات من غزة.

وتم خلال اللقاء، تكريم المعلم إياد السوقي من مدرسة ذكور جنين الأساسية لتمثيله فلسطين كسفير لجائزة المعلم العالمي 202‪1.

كما تم تكريم المعلمة كربلاء محمد جرادات من مدرسة بنات سيلة الحارثية الثانوية.

يذكر ، بأن المعلم السوقي قد تم اختياره منسقاََ وطنياََ عاماََ لفلسطين في الأسبوع العربي للبرمجة من قبل منظمة الالكسو مؤخراً.

#المجلس الأعلى للإبداع والتميز #جائزة المعلم العالمي

الأكثر قراءة اليوم

صاحب فيديو "أبو أدهم أكله السمك يما" يعود لأحضان عائلته ويروي ماحدث (صور وفيديو)

مصدر: قطر وحماس لم تضعا بعد اللمسات الأخيرة على اتفاق رواتب موظفي غزة

هآرتس: عملية القدس.. السنوار يتبنى ودعوات إسرائيلية لـ”بوابات إلكترونية”.. ماذا تريد حماس؟

هل تفجر عملية القدس الأوضاع بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في غزة ؟

إعلام إسرائيلي يشن حملة تحريض على قيادة حماس بالضفة.. ويكشف عن اسم عمليته

بعد قرار لبايدن.. الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عام والذهب يهبط

الأمن المصري يكشف خطة أبو الفتوح ومحمود عزت لاقتحام قصر الرئاسة المصرية

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل حالتي وفاة و258 اصابة بفيروس كورونا في غزة والضفة

20211123032003

يدلين يهاجم نتنياهو.. ورئيس الموساد الأسبق: على إسرائيل التفكير مرتين قبل مهاجمة إيران

رواتب

مصادر: مصر تبدأ ضخ الوقود "تدريجيا" لدفع رواتب موظفي غزة

==

حماس تعلن اتخاذ جملة من الإجراءات السياسية والقانونية ردا على القرار البريطاني بحظرها

45

قناة عبرية: لهذا السبب أخفت "اسرائيل" أمر اعتقال شبكة "حماس"

الاتصالات الفلسطينية