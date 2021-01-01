المجلس الأعلى للإبداع والتميز يكرّم معلمي جنين الفائزين بجائزة المعلم العالمي

رام الله /سما/

كرم المجلس الأعلى للإبداع والتميز المعلمين الفائزين بجائزة المعلم العالمي (Global teacher Award 2021)، وذلك بمقر المجلس وبحضور مستشار الرئيس محمود عباس للإنجاز والتميّز رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميّز م. عدنان سمارة ونائبه د. حسين الأعرج ومدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم أ. صادق الخضور، وعدد من المديرين العامين في مديريات التربية والتعليم، ومدير الدائرة الفنية في جنين أ. هاني دراغمة والمعلمين المحتفى بهم من محافظات الضفة، وعبر تقنية زووم للمعلمات من غزة.

وتم خلال اللقاء، تكريم المعلم إياد السوقي من مدرسة ذكور جنين الأساسية لتمثيله فلسطين كسفير لجائزة المعلم العالمي 202‪1.

كما تم تكريم المعلمة كربلاء محمد جرادات من مدرسة بنات سيلة الحارثية الثانوية.

يذكر ، بأن المعلم السوقي قد تم اختياره منسقاََ وطنياََ عاماََ لفلسطين في الأسبوع العربي للبرمجة من قبل منظمة الالكسو مؤخراً.