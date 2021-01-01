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برعاية رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية دعم بقيمة 10 ملايين يورو لصالح مشاريع للبنية التحتية

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
برعاية رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية دعم بقيمة 10 ملايين يورو لصالح مشاريع للبنية التحتية



رام الله /سما/

 برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت اتفاقية بين بنك التنمية الألماني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح تنفيذ مشاريع صغيرة للبنية التحتية في القرى والبلدات والتجمعات والمدن.

وقال رئيس الوزراء خلال توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله إن “هذه الاتفاقية مخصصة لمساعدة الشعب الفلسطيني من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عدد من القرى والبلدات والتجمعات والمدن لتنفيذ مشاريع صغيرة للبنية التحتية تغطي مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في التعليم والصحة والطرق والبيئة والطرق الزراعية وغيره، وبالمجمل ستلبي احتياج الأولويات التي تراها المناطق المستهدفة”.

وقدم اشتية الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا ولدافعي الضرائب فيها والحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على روح الشراكة في العديد من القضايا التي تشكل أولوية لشعبنا.

وأضاف رئيس الوزراء أن “هذه المشاريع تشكل رافعة للاقتصاد من أجل تعزيز صمود أهلنا، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وإنجاز الهدف السياسي المتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة”.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #برنامج الأمم المتحدة الإنمائي #مشاريع صغيرة

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