الاحتلال يهدم منزلا ويدمر 12 قبرا ويخطر بهدم منزلين جنوب الخليل

الخليل /سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلا في خربة ماعين، ودمرت 12 قبرا في خربة الديرات، وأخطرت بهدم منزلين آخرين في خربتي الفخيت والمركز شرق مدينة يطا جنوب مدينة الخليل، بحجة عدم الترخيص.

وافاد منسق لجان الحماية وصالمود في جبال جنوب الليل فؤاد العمور، ان آليات الاحتلال هدمت منزل المواطن علي اسماعيل حمامدة ومساحته تقدر بنحو 200 متر مربع، في خربة ماعين.

واضاف بأن الاحتلال وآلياته قد دمروا 12 قبراً في منطقة الديرات لعائلة العدرة، وسلموا اخطارات بالهدم لمنزل المواطن محمود علي النجار في خربة المركز و منزل المواطن محمود أبو صبحة في خربة الفخيت.