  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قائد بالجيش الاسرائيلي: سنتعرض لمزيد من الضربات الصاروخية بالسنوات المقبلة

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد بالجيش الاسرائيلي: سنتعرض لمزيد من الضربات الصاروخية بالسنوات المقبلة



القدس المحتلة /سما/

توقع قائد القوات الجوية الإسرائيلية عميكام نوركين بتعرض إسرائيل لمزيد من الضربات الصاروخية في السنوات المقبلة.
 
وقال نوركين في مؤتمر للسياسة والاستراتيجية في هرتسليا، إنه في السنوات المقبلة ستكون محاولات بإطلاق مزيد من الصواريخ والقذائف على إسرائيل.
 
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيجري قريبا مناورات مع الإمارات، مشيرا إلى أن المناورة ستجرى بداية العام المقبل وستكون مشتركة في اليونان.

وتأتي توقعات نوركين بعد أشهر قليلة من تعرض إسرائيل لضربات صاروخية كثيفة وثقيلة غير مسبوقة من حماس في قطاع غزة في مايو الماضي عقب اعتداءاتها في القدس في جولة استمرت 11 يوما، تركزت على القدس ومدن الوسط (تل أبيب-هشارون_ريشون ليتسيون).

#القوات الجوية الإسرائيلية #عميكام نوركين #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صاحب فيديو "أبو أدهم أكله السمك يما" يعود لأحضان عائلته ويروي ماحدث (صور وفيديو)

مصدر: قطر وحماس لم تضعا بعد اللمسات الأخيرة على اتفاق رواتب موظفي غزة

هآرتس: عملية القدس.. السنوار يتبنى ودعوات إسرائيلية لـ”بوابات إلكترونية”.. ماذا تريد حماس؟

هل تفجر عملية القدس الأوضاع بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في غزة ؟

بعد قرار لبايدن.. الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عام والذهب يهبط

الأمن المصري يكشف خطة أبو الفتوح ومحمود عزت لاقتحام قصر الرئاسة المصرية

أول تحرك رسمي من إيران ضد الأردن بشأن جنس حارسة مرمى منتخب السيدات

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل حالتي وفاة و258 اصابة بفيروس كورونا في غزة والضفة

20211123032003

يدلين يهاجم نتنياهو.. ورئيس الموساد الأسبق: على إسرائيل التفكير مرتين قبل مهاجمة إيران

رواتب

مصادر: مصر تبدأ ضخ الوقود "تدريجيا" لدفع رواتب موظفي غزة

==

حماس تعلن اتخاذ جملة من الإجراءات السياسية والقانونية ردا على القرار البريطاني بحظرها

45

قناة عبرية: لهذا السبب أخفت "اسرائيل" أمر اعتقال شبكة "حماس"

الاتصالات الفلسطينية