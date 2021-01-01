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الشرطة الإسرائيلية تزيل صورا لمنفذ عملية القدس

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تزيل صورا لمنفذ عملية القدس



القدس المحتلة /سما/

أزالت قوات الشرطة الإسرائيلية وشرطة حرس الحدود اليوم الثلاثاء، أعلام ولافتات رفعت حول منزل منفذ عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بالقدس فادي أبو شخيدم.
 
وذكرت القناة 7 العبرية بأن عناصر الشرطة قاموا بتفريق المتظاهرين بعد إلقاء الحجارة عليهم والذين احتجوا وحاولوا منع إزالة اللافتات من أمام منزل أبو شخيدم.
 
يشار إلى أن أبو شخيدم 42 عاما نفذ صباح الأحد عملية إطلاق نار في باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس قتل فيها شرطي من قوات حرس الحدود وأصيب ثلاثة آخرين، فيما استشهد بعد إطلاق النار عليه.

#الشرطة الاسرائيلية #الشهيد فادي أبو شخيدم #عملية القدس #مخيم شعفاط

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