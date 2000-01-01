غانتس يتوجه للمغرب في زيارة هي الأولى من نوعها

القدس المحتلة /سما/

يتوجه وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، هذه الليلة، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى المملكة المغربية، تمتد على مدار 48 ساعة.



ومن المتوقع أن يوقع غانتس مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع.



وكان المغرب قد اقتنى مؤخرًا نظام "SKYLOCK" المضاد للطائرات بدون طيار الذي تصنعه شركة "Skylock Systems" وهي جزء من مجموعة "Avnon" الإسرائيلية بهدف تطوير قدراته في حماية المنشآت الحيوية والحساسة والمدنية والعسكرية.



وتعمل إسرائيل والمغرب حاليًا على مشروع لتصنيع طائرات "كاميكازي" بدون طيار في المغرب.



وأواخر العام الماضي، أعلنت الرباط عن استئناف علاقتها الدبلوماسية مع تل أبيب، بعد أن قطعتها عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.