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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء



غزة /سما/

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري ستكون لكافة الأسماء في كشف الجوزات المصرية الجديد رقم (2021/9).

ولفتت الوزارة إلى أن السفر سيشمل كذلك الحافلات الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/39).

ودعت الواردة أسمائهم إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#وزارة الداخلية #الهيئة العامة للمعابر والحدود #الية السفر #معبر رفح #قطاع غزة

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