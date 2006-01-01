بكر: حالة الصيد في قطاع غزة حالة الاستثناء في كل العالم

غزة/سما/

قال زكريا بكر مسئول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي اليوم الثلاثاء" أن حالة الصيد في قطاع غزة هي حالة الاستثناء في كل العالم لعدة أسباب ، أبرزها تقييد منطقة الصيد واعتقال الصيادين من داخل البحر.

وأضاف بكر في تصريحات لاذاعة الاقصى في اليوم العالمي للصيد البحري "رغم كل عمليات القرصنة البحرية والجرائم المتواصلة بحق الصيادين لم يستسلم الصياد الفلسطيني ولم يرفع الراية البيضاء.

اوأشار بكر الى أن "الخطورة الحقيقة التي يواجهها قطاع الصيد في قطاع غزة هي منع إدخال معدات الصيد منذ عام 2006، فما يقارب من نسبة 92% من محركات قوارب الصيادين انتهى عمرها الافتراضي وهي غير صالحة للعمل، بالإضافة إلى أكثر من300 مركب بحاجة إلى صيانة.

وذكر أن "سلطات الاحتلال قتلت خلال ال15 عام الماضية 13 صيادا واعتقلت ما يقارب من 700صيادا، ودمرت ما يقارب 190 قاربا وصادرت 180 آخرين، واستهدفت كل الموانئ والمراسي في قطاع غزة في كل عدوان على القطاع.

وتابع "هناك قصور كبير في فضح جرائم الاحتلال بحق الصيادين، لدينا سفراء في كل دول العالم ولدينا وزير خارجية، غير كافي أن تتحرك المؤسسات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان، بل يجب أن نتحرك على المستوى الرسمي حتى نلزم الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات الدولية ونلجم آلة الحرب الصهيونية.