بوتين لعباس: موقف روسيا من حل القضية الفلسطينية لم يتغير

موسكو/سما/

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقاء أجراه اليوم الثلاثاء مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في منتجع سوتشي، أن موقف موسكو من تسوية القضية الفلسطينية لم يتغير.

وفي مستهل اللقاء قال بوتين لعباس: "موقف روسيا في المسار الفلسطيني وإزاء القضايا المتعلقة بتسوية القضية الفلسطينية لم يتغير. القضية الفلسطينية يجب حلها بناء على القرارات السابقة التي تبناها مجلس الأمن الدولي، وعلى أساس عادل يراعي مصالح جميع السكان".

وأضاف: "وبالطبع سوف نعمل من أجل تحقيق هذا الهدف مهما يكن ذلك صعبا".

وذكر الرئيس الروسي أنه يود أن يبحث مع نظيره الفلسطيني الأوضاع في المنطقة بهدف "فهم ما يمكننا أن نعمله من أجل تحقيق تقدم".