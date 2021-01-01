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"النقل والمواصلات" تصدر قراراً جديداً بخصوص سرقة لوحات المركبات القانونية

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، عن قرارات جديدة بخصوص سرقة لوحات المركبات القانونية.

وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال ، إن أي مواطن تسرق لوحات مركبته، عليه أن يتوجه إلى أقرب دائرة سير في منطقته، من أجل أن يوقع على إقرار بفقدانه للوحات مركبته، على أن يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، ومن ثم يتم إصدار لوحات بأرقام جديدة.

وأشار إلى أن القرار الجديد، ليس مطلوباً فيه من المواطن أن يتوجه إلى الشرطة للإبلاغ عن اللوحة المفقودة، حيث تتكفل الوزارة بالتواصل والتنسيق مع الشرطة.

يذكر أن الاجراء السابق، كان يتوجب فيه على المواطن التي تسرق لوحة مركبته، بأن يتوجه إلى الشرطة للإبلاغ عن ذلك، ومن ثم إصدار براءة ذمة من قبل المحكمة، والتوجه إلى دائرة السير لإصدار بدل فاقد، وتغيير رخصة المركبة ودفع رسومها، وصولاً إلى الدينموميتر لإصدار لوحة جديدة برسوم أخرى.

#وزارة النقل والمواصلات #المركبات القانونية

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