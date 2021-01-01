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أسطورة آرسنال: رونالدو سبب دمار اليونايتد وليس سولشاير!

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسطورة آرسنال: رونالدو سبب دمار اليونايتد وليس سولشاير!



وكالات / سما /

أعرب الإنجليزي بول ميرسون أسطورة آرسنال عن أسفه لإقالة النرويجي أولي جنار سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد، محملاً مسؤولية تدهور مستوى الفريق لكريستيانو رونالدو.

وقرر مانشستر يونايتد إنهاء خدمات سولشاير بعد سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق في الأسابيع الأخيرة، وتم تعيين مايكل كاريك كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ويرى بول ميرسون أن سولشاير حقق نتائج طيبة مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، وكان سيقود الفريق لتحقيق نتائج أفضل هذا الموسم لولا التعاقد مع رونالدو الذي أفسد المنظومة بحسب رأيه.

وأوضح أسطورة آرسنال أن رونالدو واحد من أفضل لاعبي العالم، لكن تقدمه بالسن وانخفاض لياقته وسرعته أجبرت سولشاير على تغيير أسلوب الفريق، وهو الأمر الذي أثر سلباً على النتائج.

وقال بول ميرسون في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية “أنا متأسف لما حدث مع سولشاير، لأنه من الواضح أنه كان لديه خطة جيدة للفريق، من نهاية الموسم الماضي، عندما احتلوا المركز الثاني”.

وتابع “في الصيف حصلوا على جادون سانشو، وكان واضحاً ما يريده، سانشو على الجبهة المينى وراشفورد على الجبهة الأخرى، وكافاني يلعب كرأس حربة، بالإضافة إلى جرينوود الذي يتمتع بالسرعة والمراوغة والكثير من الطاقة”.

وأنهى بول ميرسون حديثه “ثم في اليوم الأخير بالسوق وصل رونالدو ودمر كل شيء. ذهب كل شيء مخططاً له إلى البالوعة، مع رونالدو لم يعد بإمكانك اللعب على الهجمات المرتدة، هذا الموسم بالكاد لمس برونو الكرة. لا تفهموني بشكل خاطئ، رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكنه نقضة ضعف هذا الفريق”.

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