مكافأة خاصة لمهاجم ريال مدريد

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إسبانية، أن ريال مدريد قرر تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، لفترة جديدة.

وكان ريال مدريد قد جدد عقد بنزيما "33 عاما" حتى صيف 2023، وذلك قبل انطلاق الموسم الجاري، علما أن عقده القديم كان مقررً أن ينتهي بختام هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مسؤولي الريال قرروا تمديد عقد اللاعب المخضرم، بعد تألقه الملحوظ مع "الميرينغي" ومنتخب فرنسا، طوال الفترة الماضية.

وينوي ريال مدريد بدء المحادثات مع النجم الفرنسي في بداية عام 2022، من أجل التوصل لاتفاق للإبقاء عليه حتى صيف 2024.