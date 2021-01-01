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الإمارات تعلن موعد زيارة محمد بن زايد إلى تركيا

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تعلن موعد زيارة محمد بن زايد إلى تركيا



أبوظبي/سما/

أعلنت دولة الإمارات، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، سيتوجه الأربعاء إلى تركيا في زيارة رسمية، يبحث خلالها قضايا إقليمية ودولية إضافة للعلاقات الثنائية.  


وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "ولي عهد أبوظبي يجري الأربعاء، زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأوضحت الوكالة أن محمد بن زايد سيبحث مع الرئيس أردوغان خلال الزيارة "العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة"، إضافة على تطرق المباحثات بين الجانبين إلى "مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بحث في مكالمة هاتفية يوم 31 أغسطس الماضي مع ولي عهد أبو ظبي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، فيما صرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في سبتمبر بأن "أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة".

وكانت العلاقات بين تركيا والإمارات قد شهدت العام الماضي أوج توترها، حيث هددت أنقرة بسحب سفيرها من أبو ظبي أو تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، ردا على اتفاق السلام الذي وقعته الإمارات مع إسرائيل.

وتتوج جهود الإمارات في اتجاه فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع تركيا، بالزيارة التي يؤديها ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة يوم الأربعاء، بعد أن مهدت لها زيارة سابقة قام بها الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي في أغسطس الماضي.

#الامارات #تركيا #محمد بن زايد

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