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مفاجأة في مسلسل تجديد عقد صلاح

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة في مسلسل تجديد عقد صلاح



وكالات / سما /

شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة بخصوص تجديد النجم المصري محمد صلاح لعقده مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وشهدت الشهور الماضية سلسلة من المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح، بخصوص تجديد تعاقده الذي ينتهي بختام الموسم المقبل، غير أنها لم تؤت نفعا في ظل تمسك اللاعب المصري بالحصول على راتب أسبوعي قيمته 500 ألف جنيه إسترليني.

موقع "تيم توك" الإنجليزي, ذكر أن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول اقتربت من النجاح.

وأشار "تيم توك" إلى أن صلاح بات قريبا من التجديد، بعدما عقد مفاوضات أخيرة بصحبة وكيله رامي عباس، مع المدير الرياضي للنادي الإنجليزي ميشيل إدواردز.

وأكد أن صلاح سيوقع في وقت قريب للغاية، ولكنه لن يحصل صلاح على نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعياً كما كان يريد، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه.

صلاح يبلغ من العمر حاليا "29 عاما"، والعقد الجديد الذي لم يتم الكشف عن مدته سيجعله لاعبا في ملعب أنفيلد رود لما بعد الـ"30 من عمره".

ويقف الدولي المصري في موضع ثقة أثناء مفاوضاته مع ليفربول، حيث سجل هذا الموسم 16 هدفا مع الفريق، منها 5 في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 11 يحتل بها صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

#محمد صلاح #ليفربول #العقد #الدوري الإنجليزي

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