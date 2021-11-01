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صور.. الكشف عن تصميم كأس العرب

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. الكشف عن تصميم كأس العرب



الدوحة / سما /

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب عن التصميم الخاص بجائزة، بعد وصول الكأس إلى مطار العاصمة القطرية "الدوحة".

ووصلت الكأس إلى مطار "حمد الدولي" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، الإثنين، تمهيدا لانطلاق البطولة نهاية الشهر الحالي.

وتنطلق بطولة كأس العرب في 30 نوفمبر الحالي، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل 2021، بمشاركة 16 فريقا تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وصُنع كأس البطولة من الذهب الخالص، في العاصمة البريطانية "لندن"، ويتضمن خريطة الوطن العربي، وكلمة "موطني"، وهي قصيدة وطنية شعبية كُتبت في ثلاثينات القرن الماضي، بجانب اسم البطولة.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة كأس العرب 16 منتخبا مقسمة على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى ربع النهائي.

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#بطولة كأس العرب #كأس العرب

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