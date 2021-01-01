معروف يتحدث عن تصاريح عمال غزة والمنحة القطرية وإعادة الإعمار

غزة/سما/

ذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، تفاصيل جديدة حول تصاريح العمال الفلسطينيين بقطاع غزة للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، ونسبة زيادة رواتب موظفي غزة حال دخول المنحة القطرية، إضافة لتطورات ملف الإعمار.

وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت الوطن"، اليوم الثلاثاء: "إنه في إطار التفاهمات الأخيرة مع الوسطاء المصريين كان هناك حديثاً عن زيادة عدد التصاريح الخاصة بدخول الأراضي المحتلة للضعف"، مضيفًا: "لحتى هذه اللحظة، آلية التسجيل للعمال الفلسطينيين ستتم مثل عملية تسجيل التجار لدخول إلى الأراضي المحتلة وفق متطلبات وسجل تجاري".

وأوضح أن الحكومة تتابع كل الروابط الوهمية التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتلاعب بمشاعر العمال، لذلك قررنا نشر رابط رسمي على موقع وزارة العمل للتسجيل وفق الشروط والمعايير المحددة في السابق ونشرت على وسائل الإعلام.





وأشار إلى أنه توجد مساعي حثيثة من خلال الوسطاء حول نقطتين، الأولى هي العدد الاجمالي المسموح له للعمل في الداخل المحتل، الثانية تتعلق بشكل دخول العمال ورغبة فلسطينية بدخولهم كعمال حتى يضمن حمايتهم وحقوقهم واستحقاقاتهم.

وفيما يتعلق برواتب موظفي غزة، قال معروف: "نتمنى وصول رواتب موظفي غزة إلى 100% في ظل حصار خانق ووضع معيشي صعب، وبالتأكيد اي مبلغ مالي يدخل إلى الخزينة سواء منحة قطرية أو أخرى سينعكس إيجاباً على الموظفين كأقل تقدير للموقف حال انتظام دخول المنحة للقطاع".

وأكد على أنه لم تحدد بعد نسبة استفادة الموظفين من المنحة القطرية على اعتبار هذه المنحة خاصة برواتب موظفي قطاع غزة فقط.

كما تطرق إلى عملية إعادة إعمار القطاع، بين أن وزارة العمل سلمت 3 كشوفات للجنة القطرية ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن نشهد تحركاً ملحوظاً في ملف الإعمار عقب نيتهم صرف مبالغ مالية للعائلات التي هدمت بيوتها فترة العدوان الإسرائيلي بشكل كلي أو جزئي للبدء بإعمار بيوتهم، خلال فترة وجيزة.