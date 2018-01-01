غانتس يزعم: إيران حاولت نقل متفجرات لعناصر بالضفة عبر طائرات بدون طيار

القدس المحتلة / سما /

زعم وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس ، اليوم الثلاثاء ، إن إسرائيل أحبطت محاولة إيران نقل متفجرات من سوريا إلى الضفة الغربية.

وأشار غانتس في تصريحاته إلى حادثة وقعت في فبراير 2018 ، عندما أطلقت طهران طائرة بدون طيار من مطار T4 في سوريا ، وتم اعتراضها في منطقة بيت شان.



واضاف خلال المؤتمر السياسي العسكري لمعهد السياسة والاستراتيجية في جامعة Reichman City ان الطائرة بدون طيار مصممة لنقل أسلحة إلى من اسماهم "الإرهابيين" في الضفة الغربية.

وقع الحادث في 10 شباط / فبراير 2018 ، عندما اعترضت طائرة مروحية مقاتلة طائرة إيرانية مسيرة تسللت إلى اسرائيل ، وردا على ذلك هاجم سلاح الجو الاسرائيلي الموقع الذي انطلقت منه الطائرة ، وعدد من الأهداف الأخرى.