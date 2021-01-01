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محمكة العدل الأوروبية تقضي بوجود مسوغات قانونية لوضع "حماس" على قائمة المنظمات الارهابية

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمكة العدل الأوروبية تقضي بوجود مسوغات قانونية لوضع "حماس" على قائمة المنظمات الارهابية



غزة / سما /

قالت قناة الجزيرة القطرية، اليوم الثلاثاء ، " إن محكمة العدل الأوروبية قضت بوجود مسوغات قانونية لحركة حماس على قائمة المنظمات الارهابية"

وأضافت أن محكمة العدل  الأوربية قضت بإدراج حركة حماس على قائمة الاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية  أمر مبرر.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في الاستئناف الذي قدمته حركة حماس ضد قرار المجلس الأوروبي بإدرراج الحركة وذراعها العسكري كتائب القسام على قائمة المنظمات الارهابية.

جدير بالذكر ان حركة حماس صُنف بالفعل في أوقات سابقة كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروربي، ما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها ، وسجن أعضائها.

#محمكة العدل الأوروبية #العدل الأوروبية #حماس #قائمة المنظمات الارهابية #الاتحاد الاوربي #كتائب القسام

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