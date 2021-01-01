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اتحاد موظفي "أونروا" يعلن تعليق الدوام غدا الأربعاء

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد موظفي "أونروا" يعلن تعليق الدوام غدا الأربعاء



غزة / سما /

قرر اتحاد موظفي "أونروا"  في قطاع غزة مواصلة الفعاليات الاحتجاجية ضد إدارة الوكالة حتى نيل حقوقهم ومطالبهم التي دخلوا بسببها في نزاع عمل مع الوكالة.

وأوضح الاتحاد أنه سينظم غداً الأربعاء فعالية تتضمن تعليق للعمل ومغادرة الموظفين للمكاتب والمقرات.

وبين أنه سيتم تعليق العمل في العيادات ومراكز التوزيع ومكاتب الخدمات والصيانة ومكاتب رؤساء المناطق ومكاتب مدراء المناطق التعليمية والمشرفين التربويين الساعة 11:45 ظهراً، ويغادر جميع الموظفين أماكن عملهم.

كما سيتم تعليق العمل في مكتب غزة الإقليمي ودائرة التمويل الصغير الساعة 1:00 ظهراً، ويغادر جميع الموظفين أماكن عملهم.

وسيتم كذلك تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة للفترة الصباحية الساعة 9:00 صباحاً، والفترة المسائية الساعة 2:00 ظهراً، والثلاث فترات الساعتين الأخيرتين من الدوام، وكذلك يُعلق الدوام في كليتي تدريب غزة وخان يونس الساعة 12:00 ظهراً، ومركز النور للمكفوفين الساعتين الأخيرتين من الدوام، ويغادر الطلاب والمعلمون وجميع العاملين والأذنة الرسميين، ويبقى الأذنة العاملين على بند برنامج خلق فرص عمل.

 
#الأونروا #اللاجئين

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