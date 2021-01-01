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هيئة الأسرى توثق شهادات تنكيل وتعذيب تعرض لها أشبال أثناء اعتقالهم

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، شهادات اعتقال لأطفال تعرضوا للضرب المبرح من قبل شرطة الاحتلال أثناء اعتقالهم، ومنهم الطفل محمد علاء عصمت عبيد (15 عاما) من بلدة العيسوية والذي تعرض لحظة اعتقاله للضرب من قبل الشرطة الإسرائيلية وقيدوه بقيود بلاستيكية محكمة.

وأضاف النادي في بيان له، أن الأسير منتصر عيد سبته (18عاما) من بلدة العيسوية اعتقل من ساحات المسجد الأقصى ظهرا بعدما تعرض لهجوم وحشي من قبل رجال الشرطة ليقتادوه بعد ذلك إلى شرطة القشلة، ليحققوا معه وهو مكبل اليدين والأرجل بقيود بلاستيكية وانهالوا عليه بالضرب التعسفي وعلى إثر ذلك أصيب بالرضوض والكدمات.

#هيئة الأسرى #الاحتلال

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