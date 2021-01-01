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بينيت: لسنا طرفا في الاتفاق النووي الإيراني ولا نلتزم به وطهران تحاصرنا بالصواريخ

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: لسنا طرفا في الاتفاق النووي الإيراني ولا نلتزم به وطهران تحاصرنا بالصواريخ



القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق النووي الإيراني وغير ملزمة به وموقفها منه لم يتغير.

وقال بينيت في كلمة له خلال مؤتمر السياسة والأمن بجامعة رايشمان: "حتى إن كان هناك تشديد للاتفاق النووي فلسنا طرفا فيه وغير ملزمين به.. موقفنا من الاتفاق النووي لم يتغير".

وتابع بينيت قائلا: "إيران من أكثر الدول تطورا في برنامجها النووي لقد حاصر الإيرانيون إسرائيل بالصواريخ وهم جالسون بأمان في طهران. إنهم يضايقوننا من بعيد، ويستنزفون طاقتنا ويضروننا".

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