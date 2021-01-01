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الصحة بغزة: حالتا وفاة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: حالتا وفاة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 135 حالة بعد إجراء 671 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن اجمالي تراكمي للمصابين 186580 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1475 حالة، واجمالي المتعافين 183470 حالة.

وبينت أن اجمالي الوفيات 1635 وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 54 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

ولفتت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 498349 شخصا.

#الصحة بغزة #كورونا في غزة #كورونا

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