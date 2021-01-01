الأمن الاسرائيلي: البعد الديني محرك الشهيد أبو شخيدم لتنفيذ عمليته

القدس المحتلة / سما /

رأت محافل أمنية اسرائيلية أنّ "البُعد الديني" كان المحرّك الرئيس في العملية التي نفّذها الشهيد فادي أبو شخيدم في باب السلسلة بالقدس المحتلّة صباح الأحد الماضي وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنّ "أسلوب العملية المشحون بالبعد الديني يصعب من تخفيف تداعيات العملية حيث ربط الشهيد أبو شخيدم بين عمليته وحماية الاقصى من اليهود"، زاعمًا أنّ العمليات السابقة كانت تتمّ بدوافع مختلفة عن البعد الديني.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ حقيقة كون الشهيد أبو شخيدم رجل دين معروف تسببت بـ"وجع رأس ليس بالبسيط" لأمن الاحتلال.

ونقلت عن ضباط إسرائيليين ممّن درسوا ظاهرة العمليات الفردية عام 2015 قولهم إنّ هذه "الأيام تشهد أعراضًا مشابهة ومحاولات تقليد العمليات؛ ما قد يخلق موجات ارتدادية جديدة من العمليات بتغذية دينية".

كما نقلت عن مصدر أمني آخر قوله إنّ الشهيد أبو شخيدم لم ينفّذ العملية نتيجة ضائقة "فقد كان يعمل في مكانين ومتزوج وأب لأطفال، ولا يوجد أي معلومات عن خلافات مع زوجته ولم يكن ينقصه المال".

وواصل المصدر وصفه لسمات الشهيد قائلاً "لا نتحدث عن شخص خرج لتنفيذ العملية بناءً على ضائقة عائلية أو اجتماعية أو اقتصادية"، موضحًا أنّ "البعد الديني" كان في قلب العملية التي نفّذها الشهيد أبو شخيدم.

وكان الشهيد أبو شخيدم أكّد أن الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك يستوجب بذل الدماء لأجله، مشددًا على أنّه لا حياة بعزة وكرامة لنا والأقصى حاله يسوء يومًا بعد آخر.

وخاطب الشهيد أهل القدس في وصيته التي كتبها بخط يده، والمذيلة بتاريخ 20 نوفمبر 2021، قائلا: "اختاركم الله للرباط فيه (الأقصى) والذود عن مسرى نبيكم، فلا تخذلوه".

وأضاف: "اعلموا أن حلول مشاكلكم تبدأ من رباطكم وجهادكم، فوحدتكم في أقصاكم، وزوال المشاكل الاجتماعية والعائلية في ضبط البوصلة نحو مسجدكم المبارك".

وأكد أن المسجد الأقصى "ينتظر منا الكثير، فأعيدوا الرباط والبوصلة نحوه".