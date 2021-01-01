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اختراع اميركي ..علكة مضادة لفيروس كورونا

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختراع اميركي ..علكة مضادة لفيروس كورونا



وكالات-

طور باحثون من الولايات المتحدة مؤخرًا علكة يمكن أن تقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

وتحتوي اللثة على بروتين "يحبس" جزيئات الفيروس ويمكن أن يقلل من وجود الفيروس في اللعاب - مما يقلل من فرصة العدوى وانتقال الفيروس أثناء التحدث أو التنفس أو السعال.

يوجد البروتين ، المسمى علميًا ACE2 ، في خلايا الجسم ويعمل كنوع من "بوابة" الفيروس إلى الخلايا. ووفقا للدراسة فأن جزيئات الفيروس تلتصق ببروتين موجود في اللثة بدلاً من خلايا الجسم ونتيجة لذلك انخفض وجود الفيروس في الاختبارات التي أجريت على من يمضغون العلكة بنسبة 95٪.

وفقًا للباحثين ، من جامعة بنسلفانيا ، فإن مضغ العلكة ليس له طعم خاص ويشبه أي علكة عادية.يمكن حفظه في درجة حرارة الغرفة لسنوات ومضغه لا يضر ببروتينات ACE2 في الجسم.

وفقًا للباحثين ، ستكون العلكة فعالة بشكل خاص مع اللقاح ويمكن أن تساعد في البلدان التي لا يوجد فيها لقاحات بعد.

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