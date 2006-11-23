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4 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يدخل 4 أسرى اليوم الثلاثاء 23/12/2021 ، اعواماً جديدة في سجون الاحتلال ، والاسرى هم :

الأسير هارون إدريس أحمد عياد (46 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/11/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير سعيد علي صالح حثناوي (41 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/11/2006م، وهو محكوم بالسجن 34 عامًا.

الأسيرة نورهان إبراهيم خضر عواد (23 عام)، من سكان محافظة القدس، يدخل عامها السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 23/11/2015م، وهي محكومة بالسجن 13 عامًا ونصف.

الأسير أحمد طلعت أحمد نزال (38 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه السادس عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/11/2006م.

#سجون الاحتلال #الأسرى

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