  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة طفلة باعتداء للمستوطنين واعتقال مواطنين من رام الله

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصيبت الطفلة زين خميس فراج (15 عاما) بجروح في رأسها، عقب تعرض المركبة التي كانت تقلها الى رشق بالحجارة من قبل المستوطنين، في وقت متأخر من ليلة أمس، شمال مدينة رام الله.

كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم، حيث اعتدى مستوطنو "شيلو"، على مركبات المواطنين قرب بلدة ترمسعيا، باستهدافها بالحجارة.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد الله بني مفلح (25 عامًا) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، وعبد العزيز فيصل النعسان (18 عاما) من بلدة المغير شمال رام الله.

وفي مدينة البيرة، أصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة البالوع، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتونيا وعين عريك غرب رام الله.

#المستوطنين #رام الله #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول جريمة كفر نعمة..الشرطة تقبض على قاتل زوجته

صاحب فيديو "أبو أدهم أكله السمك يما" يعود لأحضان عائلته ويروي ماحدث (صور وفيديو)

"العدل العليا" تلغي قرار الحكومة بوقف صرف رواتب نواب حماس في المجلس التشريعي

هآرتس: عملية القدس.. السنوار يتبنى ودعوات إسرائيلية لـ”بوابات إلكترونية”.. ماذا تريد حماس؟

بالصور الكشف عن وصية الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس

"الشاباك" يزعم اعتقال خلايا لحماس خططت لعلميات تفجيرية في "اسرائيل"..صورة

إعلام إسرائيلي يشن حملة تحريض على قيادة حماس بالضفة.. ويكشف عن اسم عمليته

الأخبار الرئيسية

هارتس : 26 عضوًا من الكونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لمنع البناء في منطقة E1

مصدر: قطر وحماس لم تضعا بعد اللمسات الأخيرة على اتفاق رواتب موظفي غزة

هل تفجر عملية القدس الأوضاع بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في غزة ؟

عملية

معاريف: كيف تواجه إسرائيل ضعف السلطة الفلسطينية وتعاظم قوة حماس في الضفة؟

بعد 131 يوماً.. الاسير كايد الفسفوس ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام

الاتصالات الفلسطينية