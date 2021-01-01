  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر اقتحام قوات الاحتلال منزل محافظ القدس والاعتداء عليه واعتقال 3 من اقاربه، وتعليق الأسيرين الفسفوس والهريمي إضرابهما عن الطعام.

كما ركزت على خبر تواصل اعتداءات المستوطنين في عدد من المناطق، واعتقال جيش الاحتلال 21 مواطنا، وهدم غرفة زراعية وإخطار بوقف العمل بخزان مياه ضخم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-اسرائيل تبدأ بإقامة أكبر مركز مؤتمرات للتطبيع في الشرق الأوسط قرب الخان الأحمر.. على أراض مقدسية خاصة وبتكلفة تناهز الـ"70" مليون دولار

-اعتداءات للمستوطنين والجيش يعتقل 21 مواطنا وهدم غرفة زراعية وإخطار بوقف العمل بخزان مياه ضخم

-الأسيران الفسفوس والهريمي يعلقان إضرابهما

-الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم أثناء عودتها من الأردن

-اقتحام منزل محافظ لقدس والاعتداء عليه واعتقال أقربائه

-الحكومة تدعو المواطنين غير المطعمين لأخذ اللقاحات وتشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات لمعالجة المياه العادمة

"الحياة الجديدة":

-الرئيس يصل روسيا ويلتقي بوتين اليوم ويدين اعتداء الاحتلال على محافظ القدس ويثمن صمود المقدسيين

-الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس ويعتدي عليه ويعتقل 3 من اقاربه والمستوطنون يعربدون.. دهس شابا بوادي -الفارعة وجرف أرضا زراعية في النبي إلياس

-مجلس الوزراء يدعو المواطنين الذين لم يتلقوا طعومات إلى التوجه لمراكز التطعيم خاصة ربات البيوت

-انتصار جديد للحركة الأسيرة.. الفسفوس والهريمي يعلقان اضرابهما

"الأيام":

-الاحتلال يجرف 200 دونم من أراضي النبي إلياس والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم

-الرئيس يلتقي بوتين في سوتشي: سنبحث في سبل إحياء العملية السياسية

-الاعتداء على محافظ القدس وعائلته خلال دهم منزله

-الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم وهي عائدة من الأردن ويحقق معها لسبع ساعات

-الأسيران الفسفوس والهريمي يعلقان إضرابهما عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقالهما الإداري

-اشتية تلقينا وعودا باستئناف المساعدات وإعداد مقترحات لبناء محطات صرف صحي

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول جريمة كفر نعمة..الشرطة تقبض على قاتل زوجته

صاحب فيديو "أبو أدهم أكله السمك يما" يعود لأحضان عائلته ويروي ماحدث (صور وفيديو)

"العدل العليا" تلغي قرار الحكومة بوقف صرف رواتب نواب حماس في المجلس التشريعي

هآرتس: عملية القدس.. السنوار يتبنى ودعوات إسرائيلية لـ”بوابات إلكترونية”.. ماذا تريد حماس؟

بالصور الكشف عن وصية الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس

"الشاباك" يزعم اعتقال خلايا لحماس خططت لعلميات تفجيرية في "اسرائيل"..صورة

إعلام إسرائيلي يشن حملة تحريض على قيادة حماس بالضفة.. ويكشف عن اسم عمليته

الأخبار الرئيسية

هارتس : 26 عضوًا من الكونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لمنع البناء في منطقة E1

مصدر: قطر وحماس لم تضعا بعد اللمسات الأخيرة على اتفاق رواتب موظفي غزة

هل تفجر عملية القدس الأوضاع بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في غزة ؟

عملية

معاريف: كيف تواجه إسرائيل ضعف السلطة الفلسطينية وتعاظم قوة حماس في الضفة؟

بعد 131 يوماً.. الاسير كايد الفسفوس ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام

الاتصالات الفلسطينية