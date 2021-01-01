رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر اقتحام قوات الاحتلال منزل محافظ القدس والاعتداء عليه واعتقال 3 من اقاربه، وتعليق الأسيرين الفسفوس والهريمي إضرابهما عن الطعام.

كما ركزت على خبر تواصل اعتداءات المستوطنين في عدد من المناطق، واعتقال جيش الاحتلال 21 مواطنا، وهدم غرفة زراعية وإخطار بوقف العمل بخزان مياه ضخم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-اسرائيل تبدأ بإقامة أكبر مركز مؤتمرات للتطبيع في الشرق الأوسط قرب الخان الأحمر.. على أراض مقدسية خاصة وبتكلفة تناهز الـ"70" مليون دولار

-اعتداءات للمستوطنين والجيش يعتقل 21 مواطنا وهدم غرفة زراعية وإخطار بوقف العمل بخزان مياه ضخم

-الأسيران الفسفوس والهريمي يعلقان إضرابهما

-الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم أثناء عودتها من الأردن

-اقتحام منزل محافظ لقدس والاعتداء عليه واعتقال أقربائه

-الحكومة تدعو المواطنين غير المطعمين لأخذ اللقاحات وتشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات لمعالجة المياه العادمة

"الحياة الجديدة":

-الرئيس يصل روسيا ويلتقي بوتين اليوم ويدين اعتداء الاحتلال على محافظ القدس ويثمن صمود المقدسيين

-الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس ويعتدي عليه ويعتقل 3 من اقاربه والمستوطنون يعربدون.. دهس شابا بوادي -الفارعة وجرف أرضا زراعية في النبي إلياس

-مجلس الوزراء يدعو المواطنين الذين لم يتلقوا طعومات إلى التوجه لمراكز التطعيم خاصة ربات البيوت

-انتصار جديد للحركة الأسيرة.. الفسفوس والهريمي يعلقان اضرابهما

"الأيام":

-الاحتلال يجرف 200 دونم من أراضي النبي إلياس والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم

-الرئيس يلتقي بوتين في سوتشي: سنبحث في سبل إحياء العملية السياسية

-الاعتداء على محافظ القدس وعائلته خلال دهم منزله

-الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم وهي عائدة من الأردن ويحقق معها لسبع ساعات

-الأسيران الفسفوس والهريمي يعلقان إضرابهما عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقالهما الإداري

-اشتية تلقينا وعودا باستئناف المساعدات وإعداد مقترحات لبناء محطات صرف صحي